Расписание поездов МЦД-3 изменится 21–22 сентября
На третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) 21–22 сентября изменится график движения поездов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«21 и 22 сентября изменится расписание движения поездов на МЦД-3 и до вокзалов», – говорится в материале.
Как уточняется, на станции «Митьково» в утреннее и вечернее время интервалы движения будут увеличены до 20 минут. Кроме того, перерыв в движении поездов запланирован на станции «Зеленоград-Крюково» – с 12:02 до 12:52, на «Ипподроме» – с 11:23 до 12:23. Последний поезд в сторону «Зеленограда-Крюково» отправится в 0:52, в сторону «Ипподрома» – в 0:33.
На Ленинградском направлении будут частично увеличены интервалы движения поездов до 15 минут, а также изменено время отправления последних поездов.
На Казанском направлении будут частично увеличены интервалы движения поездов до 20 минут, изменено время отправления последних поездов, часть поездов дальнего пригорода отменена, часть – проследует с измененным набором остановок и укороченными маршрутами.
«Во время изменений будут проводиться работы по капитальному ремонту IV пути на участке от Перово до Казанского вокзала. Также будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры станции «Раменское», – пояснили в пресс-службе.