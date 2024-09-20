Расписание поездов МЦД-3 изменится 21–22 сентября

На третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) 21–22 сентября изменится график движения поездов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«21 и 22 сентября изменится расписание движения поездов на МЦД-3 и до вокзалов», – говорится в материале.

Как уточняется, на станции «Митьково» в утреннее и вечернее время интервалы движения будут увеличены до 20 минут. Кроме того, перерыв в движении поездов запланирован на станции «Зеленоград-Крюково» – с 12:02 до 12:52, на «Ипподроме» – с 11:23 до 12:23. Последний поезд в сторону «Зеленограда-Крюково» отправится в 0:52, в сторону «Ипподрома» – в 0:33.

На Ленинградском направлении будут частично увеличены интервалы движения поездов до 15 минут, а также изменено время отправления последних поездов.

На Казанском направлении будут частично увеличены интервалы движения поездов до 20 минут, изменено время отправления последних поездов, часть поездов дальнего пригорода отменена, часть – проследует с измененным набором остановок и укороченными маршрутами.