В Москве женщины задают тренд активного долголетия

Порядка 85% участников проекта "Московское долголетие" - женщины, и они задают тренд для своих мужей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"85% участников "Московского долголетия" - это женщины, 15% участников мужчины. При этом, согласно исследованиям, именно жены являются мотиваторами для своих супругов. Последние наши исследования показали, что если женщина участвует в проекте "Московское долголетие", то шанс того, что в него запишется муж, намного выше", - цитирует пресс-служба замруководителя департамента Владимира Филиппова.

Он отметил, что еще один современный тренд заключается в том, что старшее поколение стало интересно для работодателей и бизнеса. По его словам, сейчас во многих рабочих отраслях существует дефицит квалифицированных кадров, поэтому у людей продлевается профессиональное долголетие. Различные отрасли бизнеса все большее внимание обращают на людей старшего возраста.

Филиппов добавил, что, по данным опроса департамента, большинство москвичей старше 45 лет полагают, что способны повлиять на то, насколько долгой и насыщенной будет их жизнь, и даже представляют, какой хотели бы ее видеть. "Долголетие создает профицит времени, а для того, чтобы жить не только долго, но и качественно, и придуманы такие проекты как "Московское долголетие". С его помощью проще планировать и понимать, чем ты можешь заняться в зрелом возрасте", - сказал он.