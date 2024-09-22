Москвичам расскажут, как построить карьеру в Мосгортрансе

26 сентября в Центре перспективных разработок московского транспорта пройдет лекция, посвященная карьере в ГУП «Мосгортранс». Ее прочитает Юлия Волкова, исполняющая обязанности начальника службы корпоративной политики Мосгортранса.

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«Московский транспорт — один из крупнейших и самых надежных работодателей города. Ежедневно наши сотрудники обеспечивают комфортные и безопасные поездки жителей и гостей столицы. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем активно привлекать молодых профессионалов в ГУП “Мосгортранс”», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Посетить лекцию можно бесплатно, по предварительной регистрации. Участникам необходимо иметь при себе паспорт. Встреча пройдет по адресу: улица Ивана Франко, дом 14. Начало в 18:30. Запись закроется 25 сентября в 23:00.