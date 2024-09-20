На киноплатформе «Москино» создадут афишу всех киномероприятий столицы

За год работы киноплатформу «Москино» посетили почти 140 тысяч человек.

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Киноплатформа «Москино» помогает организовывать в столице кино-, теле- и видеосъемки. Как это происходит, Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Так, на киноплатформе представлено почти 700 площадок для съемок. Это парки, улицы, вокзалы, фестивальные площадки, дворцы, библиотеки и другие объекты. Она также позволяет забронировать павильоны главных киностудий города. Киноплатформа предлагает свыше 60 тысяч единиц костюмов и реквизита — одежду, мебель, бутафорию, декорации, предметы для создания антуража военных действий.

«В этом году появились новые опции: горожане могли зарегистрироваться на проект “От идеи до премьеры” и акцию “Ночь кино”. Киноплатформа также упрощает взаимодействие с Кинокомиссией Москино и помогает согласовать съемки в городе», — написал Мэр Москвы

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, скоро на киноплатформе появится сервис «Афиша», где будет собрана информация обо всех крупных фестивалях, творческих конкурсах, профессиональных форумах и других мероприятиях московского кинокластера.

За год работы киноплатформу «Москино» посетили почти 140 тысяч человек.