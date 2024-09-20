Причал "Трехгорный" временно закроют для судов речного электротранспорта

Суда, которые курсируют на первом маршруте регулярного речного электротранспорта "Киевский – Парк Фили", не будут останавливаться на причале "Трехгорный" в период с 23 по 27 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

© m24.ru

Это объясняется тем, что на Москве-реке будут проводиться дноуглубительные работы, необходимые для обеспечения безопасности судоходства.

Таким образом, ближайшим причалом, на котором пассажиры смогут покинуть судно, станет "Краснопресненский парк".

В Москве 3 сентября открылись новые причалы регулярного речного электротранспорта. За время их работы пассажиры воспользовались ими около 7 тысяч раз. После начала работы этих причалов гости и жители столицы получили возможность добираться до другого берега Москвы-реки на 26 минут быстрее.