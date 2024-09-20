Мемориальную доску Николаю Сличенко открыли на Тверской улице

На ул. Тверская открыли мемориальную доску народному артисту СССР Николаю Сличенко, который руководил Московским музыкально-драматическим цыганским театром «Ромэн» более 40 лет, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Я бы назвал Николая Сличенко цыганским сыном русского народа, который искренне любил свое дело. Вот эту любовь к жизни он нес не только в театр, но и в общество. Вот эта душевность и сердечность – это то, чего нам всем не хватает», – сказал на открытии народный артист России, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

Он отметил, что творчество Николая Сличенко способствовало объединению цыганского народа, проживающего на территории России.

«Честно говоря, такого чувства волнения я давно не испытывал. Я познакомился с Николаем Алексеевичем ровно 56 лет назад. И мои первые шаги на сцене я делал с его благословения, с его помощью. Ему удавалось делать то, что не удавалось никому. Это я утверждаю, прожив довольно долгую жизнь, – подчеркнул, в свою очередь, народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов.

В Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» Николай Сличенко прошел путь от артиста вспомогательного состава до художественного руководителя. Окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИСе в 1972 году, получил профессорское звание, снимался в кино и выступал на телевидении. Сличенко скончался 2 июля 2021 года, похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой, актрисой Тамиллой Агамировой.