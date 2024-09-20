Птицы начали в третий раз выводить потомство из-за теплой осени

Из-за аномально теплой осени столичные птицы начали выводить потомство уже по третьему кругу, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин.

«Когда у нас длинное хорошее теплое лето, птицы обычно гнездятся не один раз, а два. Успевают два раза вывести птенцов. К нам сейчас обращаются люди, находят выпавших из гнезда птенцов. То есть, птицы пошли гнездиться по третьему кругу. Единственное, что омрачает, – жизнеспособность третьего вывода практически ничтожна. Дело в том, что даже зерноядные птицы кормят птенцов насекомыми. А когда холодает, насекомых становится в разы меньше и выходить потомство становится очень и очень сложно. Если вдруг вся осень будет такая теплая, без сильных заморозков, то у птенцов еще есть шанс», – сказал Мишин.

По его словам, горожане мало чем могут помочь, кроме готовности самостоятельно выходить выпавших из гнезд птиц.

«Если птица более-менее жизнеспособна и вывалилась из гнезда – ее можно взять и выходить дома. Кормить в таком случае в домашних условиях нужно насекомыми, которые продаются в зоомагазинах. Это мучные черви, желательно – живые. Выпускать же птицу нужно будет уже следующим летом. Если выпустить перед зимой, она может не выжить», – добавил Мишин.

Эксперт подчеркнул, что нет смысла класть насекомых из магазина в кормушки. Скорее всего, их склюют другие птицы, а птенцам ничего не достанется.