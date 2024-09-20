Начался прием заявок на участие в технологическом конкурсе в сфере ЖКХ

С финалистами заказчики планируют заключить договоры о сотрудничестве, пилотировании и внедрении инноваций.

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Открылся прием заявок на конкурс «Коммунальные технологии». Он объединяет участников, готовых предложить инновации в области жилищно-коммунального хозяйства, с городскими предприятиями и крупнейшими компаниями отрасли.

Для участия нужно до 20 октября заполнить анкету на странице проекта Агентства инноваций Москвы, где подробно описать детали и преимущества продукта или работающего прототипа.

«Сфера ЖКХ является одной из приоритетных для города. Поэтому партнерами конкурса выступают как столичные департаменты, заинтересованные во внедрении инноваций, так и госкомпании. По итогам конкурса новые решения сразу начнут проходить пилотное тестирование и внедряться в городскую среду. Синергия разработчиков, столичных властей и бизнеса в сфере технологий ЖКХ позволит сделать жизнь москвичей еще более комфортной и удобной», — рассказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Среди партнеров конкурса — представители ОАО «Российские железные дороги», ГУП «Московский метрополитен», АО «Мосводоканал», ООО «Меркатор Холдинг», а также столичный Департамент градостроительной политики.

Городские организации и крупные корпорации заинтересованы в технологиях по таким направлениям, как управление отходами, инновации в водоснабжении и водоотведении, системы безопасности и контроля жилой территории, а также создание зеленых зон.

С финалистами заказчики планируют заключить договоры о сотрудничестве, пилотировании и внедрении инноваций.

Московские технологические конкурсы — один из востребованных инструментов поддержки российских разработчиков. Они помогают внедрять инновации в городскую среду и деятельность крупных корпораций. В этом году состязания проходят по направлениям «5G. Умный город», «Медиаоборудование», «Строительные технологии», «АвиаТех» и «Роботизация».