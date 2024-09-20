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Свыше 100 благоустроенных площадок появились в районах реновации в САО

Необходимая инфраструктура и благоустроенные дворовые территории появляются рядом с новыми жилыми комплексами, которые возводятся в Москве по программе реновации. Так, в САО у новых домов были обустроены 103 детские и спортивные площадки.

Свыше 100 благоустроенных площадок появились в районах реновации в САО
© m24.ru

В рамках реновации в Северном административном округе передали под заселение 40 жилых комплексов. Новые квартиры в них получили свыше 18 тысяч москвичей, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для прогулок с детьми, занятий спортом и досуга здесь создали 52 детские и 51 спортивную площадку. Общая площадь благоустроенных территорий составила около 220 тысяч квадратных метров", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Условия программы реновации подразумевают, что возле жилых комплексов необходимо создавать комфортную городскую среду. В связи с этим у новых домов появляются социальные и деловые объекты, а на первых этажах новостроек отводятся места для открытия магазинов и служб быта.

Кроме того, специалисты зонируют и благоустраивают придомовые территории, создавая там площадки для активных занятий спортом, прогулок с детьми и отдыха. Вместе с тем дворы засаживают растениями, а также разбивают возле домов цветники и укладывают газоны.

При этом в настоящий момент на стадии проектирования и строительства в округе находятся 58 новостроек, отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, рядом с будущими жилыми комплексами также проводится комплексное благоустройство, результаты которого будут соответствовать стандартам программы.

В общей сложности в рамках реновации на стадии проектирования и строительства в Москве находятся 464 дома. Так, 244 новостройки общей площадью 4,8 миллиона "квадратов" проектируются, еще 220 зданий общей площадью 4,3 миллиона "квадратов" уже возводятся.

Новости Москвы
Владислав Овчинский
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Москва