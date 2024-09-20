Дом на 362 квартиры введен в эксплуатацию в Тропарево-Никулино

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 25-этажного дома на 362 квартиры в районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты комитета выдали разрешение на ввод многоквартирного дома, рассчитанного на 362 квартиры. Его общая площадь составляет 51,7 тыс. кв. м. Теперь застройщик может приступать к выдаче ключей дольщикам», – приводятся в материале слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Объекту присвоен почтовый адрес: проспект Вернадского, д. 80. По словам Слободчикова, здание в форме трилистника размещено на стилобате, в котором расположена торговая галерея площадью около 3 тыс. кв. м. Здесь откроются магазины, сервисные пункты, рестораны и кафе. Три подземных уровня занимает паркинг на 208 машиномест.

Отмечается, что в доме 362 квартиры: 170 однокомнатных, 122 двухкомнатных, 64 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных. В лобби организованы комната ухода за домашними питомцами, ресепшн, зона ожидания, холл с пятью лифтами грузоподъемностью до 1,3 тыс. кг и колясочная.

Глава надзорного ведомства добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице особое внимание уделяется качеству жилых объектов.

«За время строительства состоялось 34 выездные проверки инспекторов комитета. К надзорным мероприятиям привлекался Центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества работ и применяемых материалов», – пояснил Слободчиков.

Уточняется, что на кровле стилобата для жильцов организован двор, приподнятый над уровнем земли на 9 м. При его благоустройстве воссоздан природный рельеф: организованы холмы, зеленые островки с луговыми травами, клумбы, высажены деревья и многолетние кустарники. На территории установлено три крытых павильона, игровые комплексы для детей, а также места для занятий спортом и отдыха. На центральной аллее организована многофункциональная площадка с мобильными фигурами для командных игр, которую зимой возможно превратить в каток.

Как пояснили в пресс-службе, жилой дом построен на земельном участке 0,8 га. Фасады выполнены в природных терракотовых и бежевых тонах, для облицовки использован натуральный камень и керамогранит, декоративные элементы – карнизы, пилястры и порталы – из композитных материалов. В темное время суток их дополняет архитектурная подсветка.