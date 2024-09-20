Собянин: МСД улучшил транспортную доступность для жителей 48 районов столицы

За год работы Московский скоростной диаметр (МСД) вошел в тройку самых популярных магистралей города. По нему каждый день проезжают около 400 тысяч автомобилей. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Диаметр улучшил транспортную доступность 48 районов столицы — для порядка пяти миллионов человек. В создании магистрали принимали участие около 12 тысяч специалистов.

— Во время строительства МСД было возведено 140 мостов, эстакад, путепроводов, тоннелей и 34 пешеходных перехода. Также специалисты уложили три миллиона квадратных метров асфальта и использовали 241 тысяч тонн металла, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин в субботу, 14 сентября, рассказал о развитии современной дорожно-транспортной системы. По его словам, МСД сможет обеспечить проезд над железнодорожными путями Курского направления и линией МЦД-2. Помимо этого, будет построен подземный переход в Битце.

До этого вдоль строящегося участка Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе начались работы по озеленению прилегающей территории. Специалисты выполняют укладку рулонного газона на обочинах и откосах.