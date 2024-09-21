Открытие фестиваля «Мир сквозь тишину» прошло в Музее Победы

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В Музее Победы 20 сентября прошло торжественное открытие III Международного фестиваля кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину».

— «Мир сквозь тишину» — уникальный для нашей страны фестиваль фильмов, которые не просто рассказывают о жизни неслышащих людей, но и наглядно демонстрируют их безграничные возможности и разнообразие интересов. На участие в кинофестивале в этом году было подано более 2 тысяч заявок из разных уголков мира. Это огромный прорыв для отечественного кинематографа на жестовом языке, — отметил президент и художественный руководитель фестиваля «Мир сквозь тишину» Александр Гениевский.

В рамках открытия зрители увидели полнометражный фильм «Волосы» иранского режиссера, лауреата Берлинале Махмуда Джафари, а также документальную ленту «Запретный язык будущего» режиссера-постановщика Анны Турчаниновой и команды кинематографистов из Санкт-Петербурга и Тулы.

В течение двух дней на фестивале в Музее Победы будут представлены российские и зарубежные фильмы из 13 стран, имеющие прямое отношение к изображению жизни и культуры неслышащих людей. Все фильмы озвучены и снабжены русскими субтитрами. Присоединиться к показам могут все желающие, вход свободный.

Жюри фестиваля отберет лучшие картины, представленные в конкурсной программе. Победители в 11 номинациях получат награды и подарки на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля 21 сентября в Музее Победы.

Кинопроект призван поддержать людей с нарушениями слуха, помочь им раскрыть свой потенциал, привлечь внимание общественности к их жизни и проблемам, с которыми им приходится сталкиваться.

Организатор фестиваля — творческая некоммерческая организация «Мир без тишины». Кинофорум проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Национального фонда поддержки правообладателей, Международного кинофестиваля «Кино без барьеров», РООИ «Перспектива», а также при содействии Музея Победы и кинотеатра «Поклонка».