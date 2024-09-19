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Москомархитектура объявила конкурс на обновление цирка на проспекте Вернадского

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, здание хотят превратить в «культурный центр с различными образовательными и развлекательными программами».

Объявлен конкурс на обновление цирка на проспекте Вернадского
© РИА Новости

В пресс-службе ведомства сообщили, что площадь обновлённого сооружения составит около 80 тысяч квадратных метров. Оно будет включать наземную, подземную и общественные зоны, а также парковку на более чем 200 машино-мест.

Отмечается, что «необходимость реконструкции цирка назрела давно», поскольку «его техническая и функциональная составляющие устарели».

Новости Москвы
Сергей Кузнецов
Москва
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