ЦППК полностью обновила диаметральные поезда на МЦД-3

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила обновление парка подвижного состава на маршруте "Ипподром - Зеленоград-Крюково". Теперь здесь курсируют только современные "Иволги" третьего и четвертого поколений, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Иволги" третьего и четвертого поколений теперь курсируют между станциями Ипподром и Зеленоград-Крюково каждые 10 минут. Эти поезда специально разработаны для эксплуатации в интенсивном режиме мегаполиса и отвечают самым высоким требованиям современного пассажира. Сегодня на МЦД-3 работает 31 такой поезд, а на всех диаметрах эксплуатируются уже порядка 70 "Иволг" различных серий", - сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что "Иволги" поколений "3.0" и "4.0" отличает плавное ускорение и торможение, низкий уровень шума и повышенная эргономичность. В салонах установлены комфортные и яркие кресла с откидными подлокотниками и многоуровневая система поручней, разнообразные разъемы для зарядки гаджетов, адаптивное освещение и системы климат-контроля. "Иволга 4.0" при этом имеет трехдверную компоновку, которая позволяет ускорить посадку и высадку пассажиров на станциях.