Рублево-Архангельская линия создаст новые транспортные связи в СЗАО Москвы

Новая Рублево-Архангельская линия (РАЛ), которую сейчас возводят в Москве, создаст новые транспортные связи в северо-западных районах столицы. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса.

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Строящаяся ветка метро не только соединит Москву-Сити со "СберСити" и Красногорском, но и обеспечит более 800 тысяч жителей пяти районов Москвы и 100 тысяч проживающих в Московской области доступом к новым маршрутам, а также пересадкам на Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии, а также на БКЛ и МЦК.

"435 тысяч жителей получат метро рядом с домом. Благодаря развитию рельсового каркаса к 2030 году в пешей доступности от станций метро или МЦД будут жить 93% москвичей", – отметил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Также благодаря РАЛ москвичи смогут экономить до 1 часа времени в дороге и смогут проще добираться до любимых мест отдыха на западе столицы.

В целом с 2011 года в Москве возвели с нуля и реконструировали 119 станций метрополитена. Кроме того, выстроено и отремонтировано почти 250 километров туннелей метро. Совсем недавно завершены работы на первом участке Троицкой линии с 4 станциями, а также открыто движение со станции "Потапово" Сокольнической ветки.