Мэр Москвы рассказал о работе городских культурных центров

В Москве работает более 900 культурных центров.Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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«Они открыты почти в каждом районе столицы и предлагают самый разный досуг. Так, в культурном центре “Внуково”, кроме традиционных кружков и студий, есть современный театрально-концертный зал, прекрасная библиотека, Музей истории района Внуково. Культурный центр “Доброволец” в Зеленограде привлекает любителей регби. Первая местная команда была создана для студентов в 1968 году. Сегодня в городе — одна из лучших российских школ регби», — написал Мэр Москвы.

Дом культуры «Стимул» расположился в особняке — памятнике культуры. В главном здании сохранился зеркальный танцевальный зал и старинная сцена. На ней репетируют многие известные артисты и коллективы.

Культурный центр «Онежский» занимается развитием фестивального движения. А в «Лире»на юго-западе Москвы работает самая популярная студия округа «Арт-детство».