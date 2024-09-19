МегаФон обеспечил связью новые станции метро

Компания «МегаФон» подключила связь и мобильный интернет на первом участке Троицкой линии.

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С первого дня движения поездов на новых станциях пассажиры могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит⁄с. Такие же возможности появились на новой станции Сокольнической ветки «Потапово», которая открылась двумя днями ранее.

Первый участок Троицкой линии, протяженностью 8,3 километра, включает в себя четыре станции: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская».

— Мы с партнерами обеспечиваем пассажирам метро доступ к быстрому мобильному интернету и надежной связи, в том числе и на новых станциях с момента их открытия, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Благодаря этому горожане всегда могут пользоваться телефоном в вестибюлях, на эскалаторах, платформах и в вагонах.

По словам директора МегаФона по развитию в Московском регионе Михаила Прахова, открытие новых станций значительно улучшит транспортные условия для жителей растущей Новой Москвы.