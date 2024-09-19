Первые заморозки сезона: как изменится погода в Москве в эти выходные

В предстоящие выходные на Москву начнет надвигаться осенняя погода. Самым холодным днем станет воскресенье, 22 сентября, когда температура воздуха в дневные часы составит всего плюс 13–15 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Вечерняя Москва

По его словам, в предстоящие выходные столичный регион столкнется с очень звонкой и яркой заявкой осени.

— По всей видимости, самым холодным днем станет воскресенье, а самая холодная ночь ожидается с воскресенья на понедельник, с 22 на 23 сентября. Если в субботу, 21 сентября, еще прогнозируется плюс 15–20 градусов, то уже к утру воскресенья столбики термометров опустятся до плюс 3–8 градусов. А в дневное время приблизительные значения будут достигать плюс 15–18 градусов, — сообщил Шувалов.

При этом выходные дни пройдут без дождей, но ожидается северо-западный ветер, предупредил метеоролог.

— Не сказать, что ветер будет сильным, но будет ощутимым. За счет него и произойдет значительное понижение температуры воздуха, которое продержится и в понедельник, 23 сентября. Есть вероятность, что в ночь с воскресенья на понедельник пройдут первые заморозки в этом сезоне, — рассказал специалист.

Атмосферное давление в выходные будет постепенно понижаться, но нерадикально. Скорее всего, оно понизится до нормальных значений, то есть до 746–749 миллиметров ртутного столба и будет сохраняться в этих границах как в субботу, так и в воскресенье, заключил эксперт.

В начале октября погода в столичном регионе будет нестабильной, после незначительного похолодания в город в первых числах октября вновь может вернуться теплая погода.