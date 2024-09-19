Начался новый этап восстановления трамвайных путей на Трифоновской улице

Специалисты московского метро начали новый этап восстановления трамвайных путей на Трифоновской улице: от Олимпийского проспекта до улицы Щепкина. Об этом четверг, 19 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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— В мае мы приступили к масштабному проекту — возвращению трамваев на Трифоновскую улицу. Здесь они не ходят с 1995 года. В этом году планируем обновить около 3 километров путей на всей улице, выполнили уже 45 процентов работ, — рассказал заммэра.

По его словам, в 2025 году свыше 70 тысяч горожан, проживающих или работающих в пешей доступности от путей, получат комфортный рельсовый транспорт, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о полезных изменениях в сфере наземного городского транспорта за последние годы. Так, шесть лет назад правительство столицы избавилось от турникетов, а с 2020 года оплатить проезд стало возможно только безналичным способом.

Собянин также объявил о запуске нескольких инновационных проектов в области транспорта, которые сделают передвижение по столице еще комфортнее и доступнее.