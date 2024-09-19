Собянин назвал карту москвича одним из важнейших социальных проектов столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что карте москвича исполнилось 23 года. Об этом он написал в своем личном блоге в четверг, 19 сентября.

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По его словам, карта является одним из важнейших социальных проектов города.

— Карта давно стала универсальным инструментом для доступа к городским услугам и сервисам, — заявил Собянин.

По его словам, получить льготный проезд могут учащиеся, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, а также многодетные семьи и другие льготные категории граждан. С помощью карты можно бесплатно ездить в общественном транспорте, записываться ко врачам и посещать музеи по специальной программе «Музеи — детям». Кроме того, она дает доступ к скидкам на товары и услуги. За все время существования карты москвича было выпущено более 29,8 миллиона экземпляров, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ранее глава города рассказал о полезных функциях сервиса mos.ru. По его словам, к сервису ежедневно обращаются более двух миллионов раз. Самыми популярными сервисами на сайте являются электронный дневник, медицинские карты, а также информация о счетчиках за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, для устранения неполадок в квартире можно воспользоваться сервисом «Вызов мастера», который помогает москвичам уже в течение трех лет.