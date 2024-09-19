На юге столицы привели в порядок Изютинский пруд

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдалась эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы уже завершены, теперь он вновь стал комфортным местом отдыха на природе», — отметил Петр Бирюков.

Водоем площадью 0,3 гектара очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зону биоплато.

На первом этапе извлекли иловые отложения, общий объем которых составил почти две тысячи кубометров. Благодаря этому увеличилась средняя глубина пруда, что позволит исключить прогревание акватории в теплое время года. После формирования ложа отремонтировали конструкцию береговой полосы протяженностью 276 метров. Надводную часть оформили с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу, нижнюю выполнили в виде цилиндрических габионных конструкций.

На финальном этапе обустроили зону биоплато площадью 359 квадратных метров. Там высадили более шести тысяч водных растений разных видов. Они станут естественными фильтрами и позволят минимизировать зарастание.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.