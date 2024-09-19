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Аэропорт Внуково работает штатно после пожара машины для нанесения разметки

Аэропорт Внуково продолжает работать в штатном режиме после пожара автомобиля для нанесения разметки. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Внуково работает штатно после пожара машины для нанесения разметки
© Вечерняя Москва
— Аэропорт Внуково работает штатно после возгорания ручного маркировщика дорожной разметки в складском помещении, — передает сообщение пресс-службы Внуково агентство городских новостей «Москва».

Огонь удалось ликвидировать до приезда сотрудников МЧС России. В результате пожара пострадала сотрудник аэропорта, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел утром 19 сентября. Сообщалось, что машина для нанесения разметки загорелась на территории аэропорта Внуково.

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