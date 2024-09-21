Движение будут перекрывать в районе Вороново в ТиНАО 23 сентября

Движение транспорта будут перекрывать в районе Вороново в ТиНАО 23 сентября 2024 года из-за киносъемок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В период с 12:00 до 23:59 23 сентября будет закрыт для движения местный проезд между кварталами №361 и №293 района Вороново в ТиНАО (не более пяти минут)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что это связано с проведением киносъемок.