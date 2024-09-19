Схема движения транспорта временно изменится в центре столицы

21 сентября состоится закрытие мотосезона 2024 года. В городе пройдет традиционный заезд представителей мотоклубов и мотоциклистов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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«Число мотоциклистов в Москве растет с каждым годом — сегодня их более 105 тысяч. На протяжении восьмилет мы проводим для них городские мероприятия по поручению Сергея Собянина. Такие праздники напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и привлекают внимание к мотокультуре. Прошлый фестиваль стал рекордным — тогда в заезде приняли участие более 15 тысяч человек. Приглашаем всех торжественно отметить завершение мотосезона 2024 года», — отметил Максим Ликсутов.

Мотоколонна начнет движение с Зубовской улицы, после чего мотоциклисты проедут по Садовому кольцу и финишируют на Воробьевых горах.

Фестиваль пройдет сразу на двух площадках мотозаезда — на старте с 09:00 до 13:00 и на финише с 11:00 до 18:00. Всех участников ждет насыщенная программа с концертами, розыгрышами призов, аттракционами и другими сюрпризами.

Колонну возглавят 22 столичных мотоклуба. Их порядок выхода на старт определили на жеребьевке. Другие участники будут выезжать на трассу по мере прибытия на площадку.

Фестиваль пройдет в столице уже 11-й раз. В прошлом году в осеннем мотозаезде приняли участие 12 тысяч человек.

Перекрытия

В связи с проведением фестиваля 20 и 21 сентября нельзя будет проехать по ряду улиц в центре города.

Так, 20 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет закрыто движение на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина, а с 22:00 до окончания мероприятия — на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

21 сентября с 06:00 до 14:30 ограничения движения транспорта затронут Зубовскую улицу от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, улицы Плющихи и Еланского, Большую Пироговскую улицу от Зубовской улицы до Трубецкой улицы, а также проезд Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы. С 11:30 нельзя будет проехать по улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта) от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22 на улице Косыгина.

21 сентября с 11:40 и по мере прохождения мотоколонны нельзя будет временно проехать по внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до Смоленской улицы, а также на участках Смоленской улицы, Большой Дорогомиловской, Косыгина, Бережковской набережной, Воробьевского шоссе и по Бородинскому мосту.

Кроме того, с 12:00 до 14:00 21 сентября нельзя будет проехать по Университетскому проспекту в районе пересечения с Университетской площадью.

Нельзя будет припарковаться с 00:01 20 сентября до окончания мероприятия на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Оставить свою машину не получится с 00:01 21 сентября до окончания мероприятия на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от Зубовской улицы до Трубецкой улицы, на улице Плющихе от улицы Еланского до 1-го Вражского переулка, на улице Еланского от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы, на улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта) от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского и на Бережковской набережной.

Горожан просят быть внимательными и планировать маршрут заранее с учетом временных ограничений. Подробности можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения.