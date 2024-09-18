$91.67+0.24102.04+0.53
Почта

Москва вошла в тройку лидеров рейтинга городов БРИКС

Москва заняла третье место в рейтинге городов БРИКС по количеству штаб-квартир ведущих компаний объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

Москва вошла в тройку лидеров рейтинга городов БРИКС
© РИА Новости

По информации организаторов, рейтинг составлен международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг). Первое место заняла столица Китая Пекин, на втором оказался Абу-Даби.

Как отмечается в сообщении, высокая позиция Москвы обусловлена тем, что в российской столице базируется значительное число компаний-лидеров бизнес-рейтинга, демонстрирующих как солидные финансовые результаты, так и приверженность технологическому устойчивому развитию.

Среди приоритетов Москвы в рейтинге отмечены повышение энергоэффективности городской инфраструктуры и внедрение передовых технологических решений. Также учитывалась реализация муниципальных программ и проектов, опирающихся на принципы устойчивого развития.

В рейтинге компаний БРИКС лидирующие позиции заняли южноафриканская медиагруппа Naspers, китайская Tencent Holdings и бразильский банк Itau Unibanco. Из российских компаний в топ-250 вошли Сбер (15-е место), Яндекс (26-е место) и Ростелеком (30-е место).

До этого стало известно, как в США отреагировали на решение Турции вступить в БРИКС.

Новости Москвы
БРИКС
Ростелеком
Яндекс
Сбербанк России