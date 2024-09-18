Синоптик рассказал, когда осень придет в Москву

Осень придет в Москву после 22 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, в этот день температура воздуха в столице опустится до +13... +18 градусов, а ночью и вовсе похолодает до нуля.

Именно 22 сентября, в день осеннего равноденствия, лето жаркое закончится, наступает уже по астрономическому календарю осень, — подчеркнул Вильфанд.

Вильфанд также отметил, что понижение температуры будет постепенным. Оно начнется с пятницы, 20 сентября. Осадков в ближайшие дни не предвидится.

Ранее синоптик, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве метеорологическое лето в этом году в общей сложности продлится 130 суток вместо привычных 99. Он подтвердил, что метеорологическое лето завершится в столице на текущей неделе.

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что серьезное похолодание придет в Москву уже в предстоящие выходные, 22 сентября. При этом температура воздуха начнет соответствовать климатической норме.

Кроме того, Позднякова рассказала, что первый снежный покров может опуститься на Москву уже в конце октября. Она подчеркнула, что снег выпадет, но практически сразу же растает. По словам синоптика, устойчивый снежный покров сформируется к концу ноября.