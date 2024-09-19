Выбросы углекислого газа в Москве за 20 лет сократились более чем на 25%

Объем выбросов углекислого газа в Москве за последние 20 лет сократился более чем на четверть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"О серьезных результатах программы по экологизации Москвы свидетельствует тот факт, что за последние 20 лет выбросы СО2 сократились более чем на 25%. А это главный интегральный показатель экологической обстановки", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в рамках форума "Зеленые города БРИКС", который проходит в Москве в эти дни, руководитель департамента Юлия Урожаева и председатель форума, лауреат Нобелевской премии мира из Южной Кореи Рае Квон Чунг обсудили перспективы развития "зеленой" экономики городов БРИКС. Среди наиболее актуальных вопросов "зеленой" экономики городов были названы повышение энергоэффективности и внедрение возобновляемых источников энергии, контроль за промышленными производствами и утилизацией отходов, развитие безопасного, экологически чистого городского транспорта, использование эффективных цифровых платформ и активное внедрение технологий ИИ, в том числе, и для решения экологических проблем.

Урожаева отметила, что Москва уделяет большое внимание вопросам экопросвещения и концепция города как общего дома близка большинству жителей столицы. Кроме того, бизнес в Москве становится все более ответственным и чутким к экологической повестке. Рае Квон Чунг назвал опыт Москвы вдохновляющим и поблагодарил руководство российской столицы за предоставленную возможность сообща работать над преодолением экологических кризисов, добавили в пресс-службе.