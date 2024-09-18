Еще восемь новых поездов запустили на Сокольнической линии столичного метро

Еще восемь современных поездов серии «Москва» запустили на Сокольнической линии столичного метро с момента открытия на ней станции «Потапово». Об этом в среду, 18 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Составы серии «Москва» умеют сквозной проход, USB-разъемы для зарядки смартфонов, а также улучшенную шумоизоляцию и кондиционеры, которые обеспечивают комфортную температуру в вагонах. При этом само открытие станции «Потапово» позволило сократить интервалы движения поездов на юге «красной» линии в полтора раза. Кроме того, в самих поездах стало свободнее.

— Мы продолжаем развивать сеть рельсового каркаса столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, — передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Заммэра также рассказал, что после открытия станции «Потапово» Сокольнической линии метро максимальная экономия времени в дороге составит до 10 дней в год.

Почти за 14 лет в столице было построено и реконструировано 119 станций метро. В их числе «Потапово» Сокольнической линии, которую мэр Москвы Сергей Собянин открыл 5 сентября. Строительство еще четырех станций первого участка Троицкой линии метро завершили также в сентябре этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.