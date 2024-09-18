В Москве состоится шестой международный фестиваль «Русская кухня - 2024»

С 21 сентября по 29 сентября 2024 года Московская ассоциация кулинаров, Совет по развитию этнотуризма, при Ассамблее народов Евразии, при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы проводят VI международный фестиваль «Русская кухня - 2024» на территории культурно — развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово».

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Информационную поддержку Фестиваля оказывают «Радио Дача», Афиша «Комсомольская правда», Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Ассамблея народов Евразии, Музыкальный телеканал MMTV, телеканал Жар - Птица.

Наш проект один из немногих, который на некоммерческой основе проводит мероприятия с целью объединения лучших профессионалов гастрономической индустрии для сохранения укрепления национальных традиций русской кухни, передачи бесценного опыта от именитых шеф - поваров начинающим кулинарам, продвижения продуктов российских производителей, развития культурно- познавательного и гастрономического туризма, а также для знакомства гостей Фестиваля с культурным многообразием нашей страны через богатство национальной кухни.

© Пресс-служба

Лучшие шеф-повара, студенты профессиональных колледжей, фуд-блогеры, эксперты и историки русской кухни соберутся вместе, чтобы показать суперкрутые кулинарные мастер-классы провести шеф-баттлы, приготовить различные блюда русской кухни, и не только.

© Пресс-служба

Гости фестиваля смогут наблюдать, как на их глазах рождаются шедевры, а также примут участие в интерактивных конкурсных программах, познакомятся с региональной продукцией отечественных производителей.

© Пресс-служба

Кулинарные флэшмобы, блюда рекордных размеров, розыгрыши призов от многочисленны партнеров, мастер-классы различных тематик для взрослых и детей - все это ожидает гостей Фестиваля.

© Пресс-служба

В даты мероприятия на одной из площадей Кремля в Измайлово будет проходить развлекательная программа с участием молодых талантов и популярных артистов российской эстрады, которые наряду с профессионалами примут участие в кулинарных шоу. В дни фестиваля гости смогут узнать секреты приготовления настоящей «Царской ухи», разновидностей каши, пельменей, блюд на гриле и многих других блюд.

© Пресс-служба

Закроет фестиваль конкурс «Блюда на гриле», а также состоится флэшмоб который закроет VI международный фестиваль «Русская кухня - 2024».

На протяжении всего фестиваля именитые шеф-повара во главе с Президентом Московской Ассоциации Кулинаров Шаровой Тамарой Николаевной, будут оценивать работу участников и передавать опыт молодому поколению.

Победители конкурсов получат ценные призы от партнеров, медали и дипломы участников и победителей Фестиваля.

В программе фестиваля: