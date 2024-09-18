Манул Тимофей начал готовиться к зажировке

Манул Тимофей из Московского зоопарка в преддверии холодов начал готовиться к зажировке. Об этом со ссылкой на пресс-службу зоосада сообщает РИА Новости.

Если летом у хищника темно-серый окрас и худощавый вид, то к зиме у него рыжеют бока, уплотняется мех и вдвое увеличивается вес.

По информации пресс-службы, в начале лета манул достиг своего минимального веса — 3,75 килограмма. Его кормили раз в день на протяжении шести дней в неделю. Стандартная порция составляла примерно 250-300 граммов, а в рационе у Тимофея были крысы и перепелки.

В конце августа-начале сентября его рацион стали постепенно увеличивать. Сейчас хищник весит уже около 4,5 килограмма, а к зиме он может приблизиться к отметке в семь килограммов. Его кормят дважды в день порциями по 350-400 граммов.

В зоопарке предупредили, что с наступлением холодов и выпадением первого снега манул будет все реже выходить из своего домика, так как из-за коротких лапок ему трудно перемещаться по сугробам.

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