Сергунина назвала самые популярные площадки московского проекта «Вместе с культурой»

Московский проект «Вместе с культурой» повысил свою популярность на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Проект позволяет жителям столицы бронировать помещения для проведения форумов, семинаров, литературных чтений и других мероприятий. В каталоге сервиса представлено более 1,5 тысячи мест.

— С июня по август москвичи провели в библиотеках, музеях, домах культуры почти 1,8 тысячи мероприятий. Чаще всего через платформу подбирали площадки для репетиций, тренингов, мастер-классов, лекций и концертов, — рассказала Сергунина.

По ее словам, по большей части проекты были ориентированы на семьи с детьми. Заместитель главы города добавила, что с момента старта проекта москвичи организовали порядка 32 тысяч мероприятий. При этом у сайта есть постоянные пользователи, которые бронируют локации на постоянной основе.

14 сентября Сергунина сообщила о том, что этим летом популярность российского туристического сервиса Russpass увеличилась почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С его помощью можно составлять экскурсионные маршруты, приобретать билеты в музеи и на выставки, резервировать гостиницы и выбирать авиарейсы.