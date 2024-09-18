Москва стала одним из привлекательных городов мира в сфере инноваций

Москва оказалась на девятой строчке среди городов мира в рейтинге инновационной привлекательности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования ученых Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики HSE Global Cities Innovation Index (HSE GCII 2024).

Столице уступили место такие города, как Сеул, Гонконг, Сингапур, Мадрид, Милан. Как отмечается, список базируется на оригинальной системе из 90 показателей, рассчитанных с использованием признанных международных источников, без учета экспертных оценок, опросов и административных данных, и сгруппированных по разным разделам. Речь идет о технологическом развитии, креативных индустриях и городской среде.

По словам экспертов, Москву от других мегаполисов отличают выгодные и доступные условия ведения бизнеса, высокий уровень мобильности и доступность жизни в городе.

Ранее РИА Новости сообщило, что в 2023 году качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение произошло только в четырех субъектах Федерации — Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях.

Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замкнули рейтинг Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува