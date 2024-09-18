$91.43+0.29101.51+0.23
Почта

Москва стала одним из привлекательных городов мира в сфере инноваций

Москва оказалась на девятой строчке среди городов мира в рейтинге инновационной привлекательности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования ученых Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики HSE Global Cities Innovation Index (HSE GCII 2024).

Москва стала одним из привлекательных городов мира в сфере инноваций
© РИА Новости

Столице уступили место такие города, как Сеул, Гонконг, Сингапур, Мадрид, Милан. Как отмечается, список базируется на оригинальной системе из 90 показателей, рассчитанных с использованием признанных международных источников, без учета экспертных оценок, опросов и административных данных, и сгруппированных по разным разделам. Речь идет о технологическом развитии, креативных индустриях и городской среде.

По словам экспертов, Москву от других мегаполисов отличают выгодные и доступные условия ведения бизнеса, высокий уровень мобильности и доступность жизни в городе.

Ранее РИА Новости сообщило, что в 2023 году качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение произошло только в четырех субъектах Федерации — Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях.

Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замкнули рейтинг Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува