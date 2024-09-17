В Москве разработали маршрут в честь Владимира Меньшова

В Москве разработали прогулочный маршрут в честь советского и российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста и педагога Владимира Меньшова. Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Новый маршрут — это возможность изучить московский путь самобытного режиссёра, познакомиться с местами, связанными с его жизнью и творчеством», — рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

Маршрут опубликован на портале «Узнай Москву» и в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что более 500 бесплатных познавательных экскурсий проведут в столице в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории» с 21 по 23 сентября. Акция приурочена ко Дню туризма, который отмечают 27 сентября.