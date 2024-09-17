За езду вдвоем выписали 100 тысяч рублей штрафа в Москве

Одно из самых частых нарушений у пользователей прокатных самокатов - езда вдвоем. В качестве радикальной меры борьбы с нарушением департамент транспорта столицы предложил кикшеринговым сервисам поднять сумму штрафа за это нарушение с 10 до 100 тысяч рублей. Инициативу кикшеринги поддержали, и с 1 сентября размер штрафа подняли. Вчера первый штраф в повышенном размере за езду вдвоем на прокатном электросамокате выписали в Москве.

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"Обращение по нарушению о езде вдвоем было получено в службу поддержки "МТС Юрент" от одного из консультантов безопасности сервиса, - сообщили "РГ" в пресс-службе кикшеринга. - После чего была проведена проверка, установлен аккаунт пользователя и вынесен штраф". Доводы пользователя, что у них второй самокат разрядился, поэтому доезжали остаток пути с женой на одном самокате, успеха не возымели. Средства были списаны с его банковской карты, привязанной к аккаунту кикшеринга.

Кстати, ранее повышенный штраф выписали за поездку детей на самокате. Ведь, согласно правилам, пользоваться прокатным электросамокатом можно с 18 лет.