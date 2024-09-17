Ветераны получат выплаты по 40 тыс. рублей к годовщине битвы под Москвой

Правительство столицы приняло решение о единовременных выплатах в размере 40 тыс. рублей ветеранам к годовщине битвы под Москвой. Среди прочих выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны столицы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 40 тыс. рублей в связи с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал [мэр города] Сергей Собянин", - значится в сообщении.

Отмечается, что традиционно единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны столицы, в их числе награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе московского департамента социальной защиты населения, общее количество получателей единовременных выплат составит 1,3 тыс.