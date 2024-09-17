Априум, романеско и брокколини: на московских ярмарках можно купить необычные овощи и фрукты

Жители Москвы могут приобрести на ярмарках выходного дня необычные фрукты и овощи - гибриды сливы и абрикоса, брокколи и китайской капусты, которые привозятся из разных уголков России. Об этом сообщила мэрия столицы.

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В частности, на ярмарках можно купить дальнего родственника цветной капусты и брокколи под названием романеско. При приготовлении этого овоща, а его можно как сварить, так и запечь, не возникает характерного капустного запаха.

Еще одним необычным овощем, который доступен для покупки на московских ярмарках выходного дня, является богатый витаминами А, С и К, а также фолиевой кислотой брокколини. Этот гибрид брокколи и гайлана (китайской брокколи) внешне похож на спаржу и имеет сладкий вкус. Также москвичи смогут купить и знаменитый ялтинский лук, выведенный еще в 50-х годах прошлого века.

А любителей интересных фруктов порадует априум — продукт скрещивания сливы и абрикоса. Этот гибрид имеет ярко выраженный цитрусовый аромат и апельсиновое послевкусие.

В Москве работает 56 ярмарок выходного дня, на которых можно приобрести натуральные овощи, фрукты и ягоды, а также продукты локальных фермерских хозяйств более чем из 40 регионов России.

В ходе ярмарок выходного дня в Москве также регулярно проводятся благотворительные акции. Так, на Яблочный Спас в этом году был организован сбор фруктов от покупателей. В итоге в благотворительные фонды было передано около 500 кг яблок. А посетители ярмарок, которые прошли с 30 августа по 1 сентября могли купить фрукты для центров поддержки и развития семьи «Ладошка счастья» и «Перово».