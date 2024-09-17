В Москве начинается новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», участие в которой могут принять даже дошкольники. Выполнение заданий олимпиады поможет не только лучше узнать город, но и открыть его для себя с новой стороны, отмечает мэрия столицы.

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Организованная Департаментом образования и науки и Департаментом культуры Москвы олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» предусматривает несколько этапов. Во время основного тура необходимо выбрать интересные площадки и выполнить ряд заданий от организаторов. Координатором выступает Центр педагогического мастерства города.

«Дети будут изучать исторические объекты, произведения искусства, музейные экспозиции или откроют для себя новое в естественно-научной области. Ребят, набравших наибольшее количество баллов в течение года, в финале ждет игра в формате квеста-прогулки по Москве», - отмечает мэрия.

В пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы уточнили, что в прошлом году в олимпиаде приняли участие более 165 тысяч детей, а задания для них подготовили 275 площадок.

«В тройку лидеров по популярности вошли Музей городского хозяйства Москвы, Музей космонавтики и Государственный Дарвиновский музей. Олимпиада позволяет оценить и современные решения — удобную навигацию в парках, обновленную инфраструктуру. Все это не только расширяет кругозор ребят, но и открывает им любимый город с новой стороны», - заметили в департаменте.

Принять участие в мероприятии можно до 31 марта. Регистрация открыта до 15 марта. Все подробности доступны на сайте.

В октябре в столице стартует также Московская олимпиада школьников. В этом году она будет проводиться по 29 направлениям, некоторые из них дают льготы при поступлении в вуз.