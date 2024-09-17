Новая перехватывающая парковка заработала у станции метро «Некрасовка»

Новая перехватывающая парковка открылась у станции метро «Некрасовка», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«У метро «Некрасовка» открылась новая перехватывающая парковка на 118 мест. Ей можно пользоваться бесплатно при пересадке на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или Московские центральные диаметры (МЦД)», – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, на перехватывающей парковке на ул. Винницкая, д. 13 появилось 60 абонементных мест. Так, теперь жителям ближайших домов не нужно тратить время на поиск парковки – можно просто купить абонемент на сайте «Московского паркинга». В ведомстве добавили, что продажи откроются с 18 сентября. Уточняется, что посмотреть другие городские перехватывающие парковки можно в приложении «Парковки России» или на сайте «Московского паркинга».

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве началось тестирование динамического тарифа на парковку, в соответствии с которым стоимость будет меняться в зависимости от загруженности парковки. Предполагается, что в будущем такой подход к взиманию платы позволит регулировать текущую стоимость парковки исходя из количества занятых машиномест.