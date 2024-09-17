В Москве начались работы по реабилитации Ивановских прудов

На востоке Москвы начались работы по реабилитации Ивановских прудов, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В настоящее время водоёмы, расположенные внутри сложившейся жилой застройки, находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория обильно зарастает водной растительностью, на всём протяжении береговой полосы наблюдаются эрозия и высыпание грунта», — отметил Бирюков.

Комплексная реабилитация прудов должна быть завершена до конца 2024 года.

Также планируется отремонтировать конструкции береговых полос и организовать две дополнительные видовые площадки для рыбаков.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы начались работы по реабилитации Перекопского пруда, расположенного в сквере-музее Зюзинской волости.