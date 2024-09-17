«Лету конец»: когда в Москве начнутся заморозки, погода в выходные

Синоптики посоветовали насладиться теплом, которое сохранится до воскресенья в Москве и европейской части России, так как с 22 сентября начнется похолодание. Когда в столице, Петербурге и других регионах начнутся заморозки, когда придет первый снег, что известно о погоде в выходные?

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Когда в Москве похолодает, прогноз

Серьезное похолодание придет в Москву уже в предстоящие выходные, 22 сентября, предупредила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом температура воздуха начнет соответствовать климатической норме.

«Осенняя погода придет после дня осеннего равноденствия — это 22 сентября. По народным приметам, 21 сентября — последний день бабьего лета, если оно случается. После Рождества Богородицы говорят, что всякому лету конец. Именно 22 сентября начнется похолодание», — сообщила она.

Синоптик добавила, что в предстоящие выходные дни ночная температура в столице и центральной части России будет в пределах плюс 5–6 градусов. С 22 сентября дневная температура составит 15–17 градусов тепла.

«Но не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может опуститься и до слабо отрицательных значений. Это не исключено и 23 сентября. <...> В центральном районе похолодает значительно — примерно на 10 градусов. Осадков не прогнозируется, может быть, заденет Ярославскую и Костромскую области. В Московской области пока дождей не видно», — сказала Позднякова.

Летняя погода в Москве закончится 19–20 сентября, подтверждает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в четверг и пятницу в Москву и область придут воздушные массы, сформированные над севером Европы, а температура понизится. Вместо плюс 24–26 градусов, как сейчас, дневные температуры опустятся до плюс 20–21 градуса.

«Поползет вниз в среднем на 3–5 градусов и ночная температура и уже практически повсеместно, за исключением центра Москвы, будет в пределах плюс 7–10 градусов, то есть ниже плюс 10», — заявил метеоролог.

Когда в Москву придет зима, первый снег

Первый снежный покров может опуститься на Москву уже в конце октября, говорила ранее Позднякова. Но он продержится недолго.

«Средняя дата [появления] снежного покрова — это конец октября, но этот снег, который выпадет и растает, он не ложится в октябре. А средняя дата устойчивого снежного покрова — это конец ноября», — сообщала синоптик.

Какая погода будет в Петербурге

17 сентября в Северной столице выдалось непривычно теплым, почти +24 градуса. Однако главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов передает, что жителей города в дальнейшем ждет похолодание.

«Дальше в нашем регионе общая тенденция к понижению температуры. Еще относительно теплая и сухая погода с температурой до +20 градусов, и только к выходным дням становится еще прохладнее, но все еще сухо», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Погода на Урале, в Свердловской области, Сибири

Предупредили о похолодании и жителей других регионов России.

Как сообщил 17 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с четверга температура понизится на Урале, в Свердловской области. Столбики термометров опустятся с нынешних 16–20 градусов до 14–15 градусов выше нуля.

В Сибири столбики термометров задержатся на отметке 16–18 градусов. Таким образом, температурный фон окажется на 2–4 градуса ниже климатической нормы, отметил Вильфанд. Ночью воздух остынет до нуля градусов.