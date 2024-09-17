Пушкинский музей объявил о ребрендинге

Логотип и фирменный стиль ГМИИ им. А.С.Пушкина обновились через 12 лет после предыдущего ребрендинга. Визуальный стиль музея разработан агентством «Супрематика».

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина проводит ребрендинг, в рамках которого представил обновленные логотип и фирменный стиль. Как объявила пресс-служба, визуальный стиль музея разработан агентством «Супрематика».

В предыдущий раз фирменный стиль Пушкинского обновлялся в 2012 году, еще при директоре Ирине Антоновой и за год до того, как музей возглавила Марина Лошак. «С тех пор ГМИИ им. А.С.Пушкина дополнился новыми структурами, филиалами, программами и направлениями. К 2030 году планируется открытие Музейного квартала. Площадь ГМИИ им. А.С.Пушкина увеличится более чем в два раза. Пушкинский музей трансформируется в еще более крупную выставочную и научную институцию», — гласит пресс-релиз. Это стало одной из причин нововведений; другая, вероятно, связана с приходом на должность директора Елизаветы Лихачевой, стремящейся обновить музей глобально.

Новый логотип ГМИИ им. А.С.Пушкина включает в себя фирменный знак, решенный в виде монограммы из букв «п» и «м» (Пушкинский музей), дополненный полным или кратким названием музея. Сделано это, как объясняется, «следуя устойчивому международному тренду к упрощению визуальной коммуникации». Из логотипа исчезло схематичное изображение фасада музея. Кстати, когда в 2020 году Музей архитектуры им. А.В.Щусева, который тогда возглавляла Лихачева, объявил о конкурсе на новый логотип, одним из условий был запрет на изображение «домика» — фасада с колоннами и капителями.

Теперь цветовая гамма Пушкинского состоит из сложных оттенков: глубокая охра, терракот, благородный болотно-зеленый, теплые и холодные тона синего цвета.

Первым проектом, оформленным в новом фирменном стиле, станет выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России», которая откроется 8 октября. Далее постепенно будут обновлены сайт и все внешние и внутренние носители, включая ресурсы филиалов