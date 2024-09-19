Москвичей предупредили о риске остаться без золотой осени

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что в 2024 году золотая осень в столице может не наступить. Ее цитирует Агентство городских новостей «Москва».

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По словам синоптика, понятие «золотая осень» получится смазанным, так как до 19 сентября будет продолжаться лето.

«День осеннего равноденствия — 22 сентября. После этого мы говорим только об осени. А вот будет ли она золотой — вопрос. Потому что мы очень долго испытываем дефицит осадков. Многие растения не радуют нас желтым цветом листвы, а просто засыхают», — отметила Позднякова.

Она предположила, что если период золотой осени все же придет, то уже после 25 сентября и лишь в случае значимых осадков. Тогда, добавила синоптик, почва намокнет и даст повод растениям сменить зеленую окраску на золотую.

«Если это произойдет, то те растения, которые еще не избавились от листвы, могут поменять цвет. Например, ясени и клены», — заключила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов допустил, что осенние ливни могут прийти в Москву не раньше 20-х чисел сентября.