Собянин переименовал Депстрой Москвы

В Москве решили переименовать Департамент строительства в Департамент гражданского строительства, постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Как сообщила пресс-служба, новое распределение полномочий в структуре Градостроительного комплекса позволит повысить контроль за реализацией важных и востребованных жителями Москвы проектов.

«Мы усиливаем контроль за такими ключевыми направлениями развития города, как строительство социальных и инфраструктурных объектов», — отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сергей Собянин ранее рассказал, что в Москве с января возвели 63 объекта социальной инфраструктуры, в том числе 15 новых школ и 22 детских сада.