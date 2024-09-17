Москва вошла в топ городов с самыми высокими средними зарплатами

Самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве. Такие результаты обнародовал известный сайт по поиску работы.

© Мослента

Так, специалисты-новички в столице получают 78,2 тысячи рублей. С 2023 года показатель вырос на 8 процентов.

Зарплатные предложения формируются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий. При этом показатель может отличаться от номинальной зарплаты, куда входят премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тысячи рублей. На третьем месте расположился Екатеринбург, там сотрудники со старта могут получать 68,3 тысячи рублей.

Ранее москвичи назвали способный осчастливить их доход.