Собянин пожелал депутатам Мосгордумы успешной и плодотворной работы

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 17 сентября, рассказал о первом заседании Московской городской Думы нового созыва. Об этом он написал в своем личном блоге.

© Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

— Вместе с огромным кредитом доверия на нас теперь ложится и огромная ответственность за будущее города и благополучие москвичей, — заявил Собянин.

По его словам, ежегодно состав Мосгордумы принимает около 40 законов, важнейшим из которых является городской бюджет. К рассмотрению документа новому составу предстоит прийти уже через несколько недель. Глава города напомнил, что депутаты проводят огромную работу с гражданами и представляют их интересы, а также сопутствуют решению большинства проблем.

В выборах нового состава МГД принимали участие 3,16 миллиона избирателей. Для Москвы такое количество людей является очень большим показателем. По итогам выборов партия «Единая Россия» получила 38 мандатов, говорится на сайте.

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