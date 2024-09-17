В Москве откроют мемориальную доску, посвященную артисту Николаю Сличенко

В Москве 20 сентября на Тверской состоится открытие мемориальной доски, посвященной памяти артиста Николая Сличенко, художественного руководителя цыганского театра «Ромэн». Ее разместят на фасаде здания по инициативе Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».

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Над образом Николая Сличенко на барельефе работал скульптор Вадим Кириллов, член Союза художников России, обладатель золотой медали Российской академии художеств. Он является автором памятников многим историческим личностям. Кроме того, над проектом работала Галия Ишкильдина — российский архитектор, автор памятной стелы «Город воинской славы» и соавтор мемориала воинам-освободителям в Белгороде.

На открытие мемориальной доски на Тверской приглашены представители власти, актеры театра «Ромэн» и его художественный руководитель Николай Сергиенко, дочь - актриса и режиссер Тамилла Сличенко, архитектор Галия Ишкильдина и скульптор Вадим Кириллов, звезды советской и российской эстрады, среди которых Геннадий Хазанов, Лев Лещенко, Владимир Винокур.