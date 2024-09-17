Затмение Луны смогут увидеть москвичи утром 18 сентября

Лунное затмение смогут увидеть жители Москвы на утреннем небе 18 сентября. Астрономическое явление также можно будет наблюдать в других местах Европейской части России и в Западной Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

© NASA / Bill Dunford

«В западных и центральных районах России, в том числе в Москве, частное затмение Луны, ожидаемое 18 сентября, придется на утренние часы. Затмение можно будет увидеть на рассвете перед заходом Луны», – пояснили астрономы

Ожидаемое затмение называется частным, потому что через тень Земли пройдет не вся Луна, а лишь ее часть. Событие продлится больше часа.

Над Москвой Луна появится после 19:00 по московскому времени 17 сентября. Ее будет сопровождать яркий Сатурн, который зайдет за горизонт только к утру, после 5:00. Спутник Земли исчезнет из поля видимости после 6:00. Это будет максимально близкое к пику затмения время.

Астрономы отметили, что географически затмение лучше всего наблюдать с западных точек. Так, начало будет хорошо видно западнее линии Казань – Астрахань, а окончание – к западу от меридиана Москвы. Самым удобным будет обзор у жителей Калининградской области. Также важны открытый горизонт и безоблачное небо, добавили в планетарии.

Понаблюдать за оказавшейся в тени Луны также смогут жители Европы, большей части Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Кроме того, затмение будет видно в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, в Арктике и Антарктиде.

Ранее астроном Ярослав Турилов интервью телеканалу «МИР 24» рассказал, что затмение Луны – это достаточно рядовое событие. Они происходят от двух до четырех раз в году. Бывает полное лунное затмение, а бывает полутеневое. Полутень – это область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично.