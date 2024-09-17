Собянин рассказал о ходе реконструкции спорткомплекса «Олимпийский»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о ходе реконструкции спорткомплекса «Олимпийский», где будет, в частности, концертный зал-трансформер на 12 тыс. человек и водный комплекс с 15 бассейнами.

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«Продолжаем реконструкцию легендарного «Олимпийского». Новый комплекс будет состоять из четырех сооружений, три из которых объединены стилобатом: главное здание с концертным залом-трансформером на 12 тыс. зрителей, кинокластером, торговой галереей, гастрономическими зонами и событийными площадками; физкультурно-оздоровительный комплекс с более чем 100 различными площадками, в числе которых ледовая арена, залы для керлинга, бокса, борьбы, художественной и спортивной гимнастики, большого тенниса и других видов спорта», – говорится в сообщении.

Там также будет водный комплекс с 15 бассейнами, из которых два олимпийских с трибунами на 4 тыс. зрителей и возможностью проведения международных соревнований, а также с зонами для серфинга, пляжного футбола и волейбола, помещениями для фехтования, восточных единоборств и других.

Мэр добавил, что уже идут работы по облицовке фасадов зданий, монтаж инженерных систем и оборудования. Также в планах строительство малого концертного зала на 2 тыс. зрителей.