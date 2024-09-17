Детеныш альпака появился на свет в Московском зоопарке

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка произошло пополнение. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

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По ее словам, 2 сентября в семье молодой пары альпак произошло пополнение, у самки Ватки и самца Пуфика родился детеныш. Он оказался мальчиком, который очень похож на маму. Его шерстка имеет светлый окрас с небольшим рыжим пятном. Спустя несколько часов после рождения он уже начал ходить.

— Малыш не сразу понял, где мама. Он ходил то за отцом, то за второй самкой Горжеткой, — рассказала Акулова.

Генеральный директор зоосада добавила, что благодаря прикосновениям Ватки, малыш запомнил, что она его мама, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Также Акулова поделилась фотографиями родителей манула Тимофея — главного символа Московского зоопарка. На одном из фотоснимков запечатлен его папа — Зеленогорск из Новосибирска.

Также директор московского зоосада выложила новое видео с подросшей пандой Катюшей, которая играет на улице. Она отметила, что панда Диндин и Катюша — «обе хулиганистые девчонки».