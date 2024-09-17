Назван самый популярный у москвичей вкус чипсов

Чипсы со вкусом грибов стали самым популярным снеком у москвичей, сообщает пресс-служба сервиса доставки "Купер", проанализировав заказы в 2024 году. Результаты исследования есть в распоряжении Москвы 24.

© Сетевое издание m24.ru

В целом в первом полугодии 2024 года спрос на чипсы в Москве вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый популярный вкус — грибы. Их москвичи выбирают в 2,6 раза больше по сравнению с 2023 годом. На втором месте – васаби (в 2,5 раза), на третьем – барбекю (в 1,9 раза). В пятерку лидеров также вошли с сыром и лососем (в 1,4 раза).

Отмечается, что в зависимости от времени года у москвичей меняются предпочтения: зимой они чаще выбирают снеки со вкусом лосося, весной – с грибами, а летом – классические с сыром.

Чипсы в средних (90 граммов) и маленьких (70 граммов) упаковках москвичи приобретают чаще, чем в больших. А спрос на них увеличился в 3,1 и в 1,9 раза соответственно относительно 2023 года, отметили в сервисе доставки.

В 2024 году москвичи стали в 6 раз чаще заказывать низкокалорийные чипсы – фруктовые, овощные, нутовые и протеиновые. По видам в лидерах оказались начос и палочки – суммарно в августе 2024 года их купили в 1,6 раза больше предыдущего года. На втором и третьем местах оказались рифленые и классические чипсы.

Ранее Минпромторг предложил обязательно маркировать в системе "Честный знак" отдельные виды бакалеи, включая чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. Такое правило может быть введено с 1 мая 2025 года.